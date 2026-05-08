Altea refuerza la seguridad ciudadana con Inteligencia Artificial y un nuevo alcoholímetro de última generación

El objetivo principal de la introducción de ChatPol es la optimización de los tiempos de respuesta. La herramienta permite a los agentes:

Agilizar la redacción de atestados. Gracias a su avanzado sistema de procesamiento de lenguaje, los agentes pueden generar borradores de informes y diligencias de forma más rápida y precisa desde el lugar de los hechos.

Consulta jurídica instantánea. Los efectivos dispondrán de acceso inmediato a una base de datos actualizada de normativas, leyes y ordenanzas municipales y procedimientos internos garantizando intervenciones con la máxima seguridad jurídica.

Reducción de la carga administrativa. Al automatizar tareas burocráticas rutinarias, los agentes pueden dedicar un mayor tiempo de su jornada a la presencia preventiva en las calles.

Además, el Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento un nuevo alcoholímetro evidencial de última generación, con una inversión de 10 mil euros. En lo que va de 2025, la Policía Local ha tramitado 252 denuncias por conducción bajo los efectos del alcohol, además de 85 diligencias penales y 119 denuncias por presencia de drogas al volante.