La Marina Baixa se suma este 7 de mayo a la huelga estatal convocada en las escuelas infantiles

Los sindicatos aseguran que el conflicto en el ciclo de 0 a 3 años continúa abierto por las condiciones laborales del sector y la situación que atraviesan muchos centros educativos. La convocatoria, de carácter nacional, también está siendo secundada en distintos centros de la comarca.

Entre las principales reivindicaciones se encuentra la reducción de ratios, una medida que, según denuncian desde STEPV, permitiría mejorar tanto la atención al alumnado como las condiciones laborales de las trabajadoras de Infantil.

Los sindicatos reclaman además mejoras salariales, más contratación de personal y avances en la profesionalización del colectivo educativo. También exigen la reclasificación al grupo B de educadoras infantiles y personal de educación especial, una reivindicación histórica que, aseguran, continúa sin respuesta por parte de la administración.

Desde STEPV recuerdan además que las movilizaciones educativas continuarán los próximos días en toda la Comunitat Valenciana. El lunes 11 de mayo comenzará una nueva convocatoria de huelga que afectará ya no solo al ciclo de Infantil de 0 a 3 años, sino también al profesorado y al personal docente de centros de Infantil, Primaria y Secundaria.

La jornada contará con piquetes informativos a las puertas de numerosos centros educativos y las protestas continuarán también los días 12 y 13 de mayo.