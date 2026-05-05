La Generalitat extiende al término municipal de Benidorm la retirada de pinos secos en el Parque Natural de Serra Gelada

La Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, continúa con la retirada de pinos secos en el Parque Natural de la Serra Gelada y ha extendido ahora los trabajos al término municipal de Benidorm, después de una primera fase desarrollada íntegramente en l’Alfàs del Pi. La actuación se enmarca en las tareas de mejora y prevención forestal que se están llevando a cabo en distintos puntos del territorio valenciano para hacer frente a los efectos que la sequía.

El director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, se ha trasladado a la zona junto a la concejal de Medio Ambiente de Benidorm, Mónica Gómez, para conocer el avance de los trabajos, una intervención que, según ha explicado, busca eliminar ejemplares muertos que representan un riesgo tanto ambiental como para la seguridad. “Las actuaciones se llevan a cabo en el interior del monte e incluyen el apeo de árboles secos, su desramado y troceado, así como la disposición de la madera en fajinas o sobre bancales de piedra en seco”, ha detallado.

Este sistema, ha señalado Gomis, “permite reducir el peligro de incendios, favorecer la integración paisajística y enriquecer el suelo mediante la aportación de materia orgánica, al tiempo que contribuye a la regeneración natural del sotobosque”. Asimismo, en determinados puntos también se actúa para prevenir posibles caídas de árboles sobre viviendas, infraestructuras o zonas de uso público.

En los trabajos desarrollados en este parque natural han participado brigadas forestales de Espacios Naturales Protegidos (Serra Gelada, Ifac y Puig Campana) en el entorno de la cantera del Racó de l’Infern, donde se han talado cerca de 70 pinos secos. Asimismo, se han llevado a cabo labores puntuales de desbroce para facilitar el acceso y el trabajo de las brigadas, así como para generar una pequeña franja de protección paralela a la calle y al camino de acceso a la cantera. En esta primera fase se ha priorizado esta zona “debido a la elevada afluencia de personas y a la proximidad de viviendas”.

En una segunda fase, las actuaciones se centrarán en la masa forestal contigua a los edificios y a la vía pública, donde se aplicarán tratamientos selvícolas orientados a reducir la densidad y mejorar el estado general del arbolado. Además, se procederá a la eliminación de especies exóticas invasoras en el entorno.

Los trabajos se integran en el plan de choque impulsado por la Generalitat en 2024 para hacer frente a los efectos que la sequía acumulada en los últimos años ha provocado en los pinares valencianos, prevenir riesgos y frenar la proliferación de plagas asociadas a este fenómeno.

El plan contempla el seguimiento continuo del estado del arbolado, la retirada de ejemplares muertos o inestables y trabajos de sanidad forestal. La provincia de Alicante, y en particular las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, ha sido una de las más afectadas por la falta de lluvias y concentra buena parte de las intervenciones, tal y como han destacado desde Conselleria, que han recordado que el Consell aprobó en 2024 una contratación de emergencia para la eliminación de arbolado seco por valor de 524.760 euros, de los que 270.000 euros se destinaron a las comarcas de la Marina.

La concejal de Medio Ambiente ha agradecido a la Generalitat Valenciana estas actuaciones en la zona del parque que corresponde al término municipal de Benidorm y ha recordado que la Serra Gelada “es uno de nuestros recursos naturales más valiosos”, de ahí la importancia de su limpieza constante, mantenimiento y protección.

Tras la visita a estos trabajos de retirada de pinos secos, la edil de Medio Ambiente y el director general han participado en la reunión de la junta rectora del Parque Natural de la Serra Gelada, que se ha celebrado en l’Alfàs del Pi.