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Villajoyosa acoge por primera vez el pleno semanal de la Generalitat Valenciana

La reunión ha tenido lugar en la casa museo La Barbera dels Aragonés, presidido por el presidente Juanfran Pérez Llorca

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa acoge por primera vez el pleno semanal de la Generalitat Valenciana
Villajoyosa acoge por primera vez el pleno semanal de la Generalitat Valenciana | Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa ha sido escenario por primera vez del pleno semanal del Consell de la Generalitat Valenciana, celebrado este lunes 4 de mayo en la Casa Museo La Barbera dels Aragonés. La sesión estuvo presidida por el presidente Juanfran Pérez Llorca y contó con la asistencia de todos los consellers, además del alcalde Marcos Zaragoza y miembros de la corporación municipal.

Por su parte, el PSPV-PSOE de La Vila ha criticado duramente la convocatoria, calificándola de uso partidista de las instituciones. Los socialistas consideran que “La Vila Joiosa no necesita fotos ni titulares vacíos del Consell, sino compromiso, gestión y soluciones reales”.

En su valoración, el PSPV-PSOE ha denunciado que el actual Consell está impulsando recortes en servicios públicos esenciales, especialmente en educación y políticas sociales. En materia sanitaria, han cuestionado el modelo del gobierno autonómico, al que acusan de favorecer la privatización y asimismo, han señalado la demora injustificada en la finalización de las obras de ampliación del Hospital Comarcal Marina Baixa.

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