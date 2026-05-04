El president de la Generalitat asiste al ensayo de Innov@cant en Villajoyosa

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido en Villajoyosa al ensayo general de Innov@cant, un proyecto educativo que forma parte del programa Innov@ARTS y que promueve la integración de las artes como herramienta para fomentar la creatividad, la inclusión y el desarrollo integral del alumnado.

Durante la visita, el jefe del Consell ha destacado esta iniciativa como “una gran propuesta que impulsa la actividad musical en el ámbito educativo”. En el ensayo han participado alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de centros públicos de La Vila Joiosa, incluido el colegio de educación especial Secanet, así como del CRA que agrupa a los municipios de Relleu, Orxeta y Sella.

El alumnado ha interpretado la cantata “Ser persona, emociona”, con el acompañamiento de la Agrupació Musical Mediterráneo de La Vila Joiosa. El estreno de la obra está previsto para el próximo 15 de mayo. Este proyecto, dirigido a centros públicos de Primaria y Educación Especial, se desarrolla mediante convocatorias anuales y cuenta con recursos específicos facilitados por la Generalitat.

Innov@ARTS se estructura en cuatro grandes bloques —música y tradiciones, artes escénicas, comunicación audiovisual y artes plásticas y visuales— que buscan potenciar distintas disciplinas artísticas en el entorno educativo.

Por su parte, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha mantenido una reunión de coordinación en Vilamuseu con los equipos directivos de todos los centros educativos públicos de Villajoyosa. Durante el encuentro, ha reafirmado el compromiso del Consell con el refuerzo del papel de las direcciones de los centros y con la simplificación administrativa para mejorar su funcionamiento.

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Ortí ha subrayado que la Conselleria mantiene como prioridad la escucha activa y el contacto permanente con la comunidad educativa, con el objetivo de conocer sus necesidades y principales reivindicaciones.