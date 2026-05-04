Benidorm contará en 2017 con 117 viviendas públicas y reservará casi la mitad para jóvenes y familias monoparentales

La construcción de este edificio residencial de protección pública se está desarrollando sobre un suelo municipal, enclavado entre las avenidas de Guatemala, Vicente Pérez Devesa y El Moralet, y cedido por el Ayuntamiento a la Generalitat para ejecutar viviendas públicas dentro del ‘Plan Viu’. El proyecto contemplaba inicialmente la construcción de 91 viviendas, aunque posteriormente fue modificado para incrementar en 26 el número de apartamentos hasta alcanzar la cifra total de 117 viviendas destinadas al alquiler social distribuidas en diez plantas de altura, cada una de las cuales podrá disponer además de una plaza de garaje y un trastero en los sótanos del edificio. Igualmente, además de las 47 viviendas que se prevé reservar para menores de 35 años y familias monoparentales, también habrá pisos adaptados y accesibles para personas con diversidad funcional. La Administración autonómica va a realizar una inversión de más de 10 millones de euros y cuenta también con financiación con fondos europeos NextGeneration por incorporar, entre otros, criterios de eficiencia energética.

Durante la visita, el alcalde ha recordado que la promoción se encuentra en “una zona privilegiada y en plena expansión y desarrollo, que tiene en sus proximidades con todo tipo de servicios públicos, especialmente educativos y sanitarios, para dar respuesta a quienes serán sus inquilinos”. Además, ha destacado que se trata de “la primera que se impulsa en la ciudad en cerca de 20 años, tras dos legislaturas de inmovilismo, a pesar de los ímprobos esfuerzos de este gobierno local desde que llegamos a la Alcaldía en el año 2015” en materia de vivienda con la autoridad competente, que en este caso es la Generalitat.

“Fue un gobierno del PP en la Generalitat –ha señalado- quien construyó un bloque de vivienda para jóvenes y otro para mayores en régimen de alquiler en La Cala, que se entregaron en 2009, y es de nuevo un gobierno del mismo partido el que promueve 117 viviendas públicas en nuestra ciudad casi veinte años después, porque a diferencia de las dos legislaturas inmediatamente anteriores ahora hay una Generalitat Valenciana que no da la espalda y que abre las puertas cuando un alcalde o alcaldesa llama a las suyas”.

Web de información y registro

Para el primer edil de Benidorm, Toni Pérez, “el día más feliz será cuando estas viviendas sean ocupadas por sus adjudicatarios” en una visita a las obras junto a la vicepresidenta primera de la Generalitat

La nueva promoción de viviendas públicas que se está edificando en Benidorm a través del ‘Plan Viu’ de la Generalitat Valenciana reservará el 40% de los apartamentos previstos a jóvenes y familias monoparentales, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a dos de los colectivos que más dificultades tienen a la hora de emanciparse o desarrollar un proyecto de vida. Así lo han trasladado este lunes el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat, Susana Camarero, durante una visita a las obras de esta promoción, que contará con un total de 117 viviendas, garajes y trasteros para adjudicar en régimen de alquiler social y a precios accesibles. En la misma también ha participado el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández; la edil de Urbanismo y Vivienda, Lourdes Caselles; y otros miembros de la Corporación municipal y de las empresas adjudicatarias de la promoción.

“Hoy es un día feliz porque podemos comprobar que las obras no solo están en marcha sino que avanzan en plazo y a buen ritmo”, ha destacado el primer edil, que no obstante ha matizado que “es un día feliz, pero lo será más todavía el día que estas 117 viviendas puedan ser ocupadas por sus adjudicatarios”, algo que han fechado previsiblemente para el verano de 2027.

Web Plan Vive

Por su parte, la consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha anunciado que desde hoy mismo va a estar operativa una nueva web del ‘Plan Viu’, la “plataforma digital que va a centralizar la información de toda la oferta de vivienda protegida impulsada por la Generalitat y el registro para acceder, que permite reforzar la transparencia y el control público de la vivienda".´

Susana Camarero ha recordado que “el Ayuntamiento de Benidorm, con su alcalde a la cabeza, fue el primero que nos cedió este suelo para el ‘Plan Vive’”, tras lo cual ha destacado que, tras una primera visita hace unos meses, “hoy volvemos viendo ya esta promoción elevarse”. No en vano, las obras, iniciadas en noviembre de 2025, cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses y tienen prevista su finalización en abril de 2027. Actualmente, ya se ha completado el sótano y se trabaja en la estructura del edificio, con la primera planta prácticamente finalizada.

Asimismo, ha destacado que “se trata de un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada permite acelerar la puesta en el mercado de vivienda protegida y dar respuesta a una necesidad real de los ciudadanos” y que “estas 117 viviendas no son solo cifras, son oportunidades para que muchas familias de Benidorm puedan acceder a un hogar digno a precios asequibles. Por último, la también vicepresidenta primera ha recordado que “el Consell ha atendido la petición de los alcaldes y ha incorporado para la adjudicación criterios como el arraigo para favorecer que quienes viven y trabajan aquí puedan desarrollar su proyecto de vida en su municipio”.

Fuentes de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad han trasladado que el proceso para que las personas interesadas en acceder a una de estas viviendas todavía no está abierto y que la previsión es que el plazo se inicie poco antes de que finalicen las obras de construcción, al tratarse de unos pisos que se adjudicarán en régimen de alquiler y no de venta. Estas mismas fuentes han señalado que toda la información se trasladará en el momento en que se abra el proceso y han remitido a las personas interesadas al portal único www.planvivecv.es, donde cualquier ciudadano puede consultar qué promociones hay disponibles, dónde están y en qué fase se encuentran y que, según ha explicado Camarero, incorpora además un sistema de inscripción directa en aquellas promociones que ya han iniciado su comercialización, lo que “permitirá a los ciudadanos acceder de forma más ágil y sencilla a estas viviendas y con la mayor transparencia posible”.