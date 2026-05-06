SkyFest Benidorm prevé acoger a más de 200.000 asistentes este verano

El nuevo recinto de eventos SkyFest Benidorm se prepara para convertirse en uno de los grandes referentes del ocio y la música en la Costa Blanca durante el verano de 2026. La organización estima la asistencia de más de 200.000 espectadores repartidos en los más de 24 espectáculos ya programados, con aforos que oscilarán entre las 2.000 personas sentadas y los 25.000 asistentes en grandes conciertos y festivales.

Ubicado en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, en el barrio de Foietes-Colonia Madrid de Benidorm, el recinto dispone de 14.000 metros cuadrados preparados para albergar conciertos, festivales, eventos deportivos y propuestas gastronómicas.

El escenario principal estará destinado a artistas nacionales e internacionales de primer nivel. Además, el recinto dispondrá de un segundo escenario para showcases, performances y programación alternativa. Además de cuatro barras generales y dos zonas VIP, 100 cabinas de WC conectadas a red de agua para garantizar la higiene y la comodidad de los asistentes, y accesos amplios para facilitar la entrada y salida del público y zonas de sombra refrigeradas para combatir las altas temperaturas estivales.

La programación combinará música, deporte y gastronomía. Entre las primeras fechas confirmadas destaca el SkyFest Opening del 28 de junio, un evento solidario a beneficio del Centro Doble Amor que contará con actuaciones de David Otero, Bombai, Tony Aguilar y Pitote Club, entre otros artistas. Además, el calendario incluirá citas como el Latin Fest los días 4 y 5 de julio, el festival Indiverso el 18 de julio y Oro Viejo by DJ Nano el 1 de agosto. En el apartado deportivo, el recinto también acogerá la retransmisión de la final del Mundial en pantalla gigante el 19 de julio, así como el partido amistoso entre Villarreal y Everton el 5 de agosto y la celebración de la Costa Blanca Cup.