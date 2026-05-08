turismo

Benidorm da el salto al universo gamer con ‘Benidorm Fun Town Tycoon’

Los jugadores aprenden a construir en altura y generar oferta de ocio, entretenida y sostenible, guiados por el ‘Capitán Pedro Z’

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm da el salto al universo gamer con ‘Benidorm Fun Town Tycoon’
Benidorm da el salto al universo gamer con ‘Benidorm Fun Town Tycoon’ | Onda Cero Marina Baixa

Se trata de un videojuego lanzado en Roblox. La ciudad se convierte así en el primer destino turístico de Europa y el tercero del planeta, tras Tokio y Singapur, en contar con una experiencia propia dentro de este entorno digital.

El juego propone a los usuarios construir el rascacielos más divertido inspirado en Benidorm, mientras descubren algunos de los grandes atractivos turísticos de la ciudad, como sus playas, parques temáticos, gastronomía o edificios emblemáticos.

La gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, ha destacado que uno de los objetivos del proyecto es conectar con las nuevas generaciones y las familias utilizando su propio lenguaje digital.

La experiencia cuenta además con un personaje guía, el Capitán Pedro Z, inspirado en el alcalde Pedro Zaragoza Orts, considerado impulsor del Benidorm moderno.

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