Las fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa avanzan en el proceso para conseguir la declaración BIC

El alcalde Marcos Zaragoza, dio a conocer para los micrófonos de Onda Cero Marina Baixa, que las fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa avanzan en el proceso para conseguir la declaración de Bien de Interés Cultural

En el acto se realizó también la presentación de los principales cargos de los Moros y Cristianos 2026: la Reina Cristiana, Marta Llinares, de la compañía Llauradors; el Rey Moro, Juan Lloret Marcet, de la compañía Artillería del Islam; la pregonera 2026, Pepa Amorós, quien además es la actual abanderada de la Asociación Santa Marta; y el emisario del Rey Moro, Francisco Cañabate.

Cargos de los Moros y Cristianos 2026 | Onda Cero Marina Baixa

La Asociación Santa Marta entregó los premios de fotografía 2025. En la categoría Desembarc, el primer premio fue para Antonio Mingot Márquez y el segundo premio para Xente Sebastià. En la categoría Actos y en la de Batallas, el primer premio fue para Antonio Mingot Márquez y el segundo premio para Quico Hurtado Pastor. En la categoría Retratos, el primer premio fue para Pere Esquerdo y el segundo para Jesús Quiles. Además, la nueva junta directiva de la Asociación Santa Marta aseguró que afronta esta nueva etapa con ilusión y con el objetivo de seguir haciendo crecer una entidad que ya supera los 4.500 socios.