El Hospital Marina Baixa incorpora el bypass gástrico y amplía su tratamiento quirúrgico para tratar la obesidad mórbida

El Departamento de Salud de la Marina Baixa ha dado un paso adelante en la atención a pacientes con obesidad mórbida con la realización de su primera cirugía de bypass gástrico. Esta intervención representa un paso más en el desarrollo del programa de cirugía bariátrica que el hospital ya venía desarrollando desde el año 2017.

Hasta ahora, las intervenciones más complejas como el bypass gástrico, se realizaban de forma centralizada en el Hospital General de Alicante. Con la reorganización de las áreas asistenciales, que integra a los hospitales de Sant Joan d’Alacant, Dénia y Marina Baixa y el impulso del equipo directivo, ha permitido poner en marcha esta técnica en el propio Hospital Marina Baixa.

El jefe del servicio, Israel Oliver, junto al jefe de sección, José Ramón Ots, han impulsado la formación especializada del equipo médico para la incorporación de esta técnica, incluída la formación del equipo en un máster acreditado en

cirugía bariátrica.

“El equipo cuenta desde hace tiempo con la formación necesaria para realizar esta técnica. No es un aprendizaje reciente, sino la respuesta a una necesidad asistencial que ahora debemos cubrir”, explica el Dr. Oliver. El bypass gástrico es una intervención indicada en pacientes con determinadas características clínicas, ya que combina la reducción del tamaño del estómago con un componente de mala absorción, lo que favorece una pérdida de peso más efectiva en casos seleccionados.