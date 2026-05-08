L’Alfàs del Pi abre un punto Eurodesk para acercar los programas europeos a la juventud de toda la comarca

Con esta incorporación, l’Alfàs del Pi se convierte en uno de los tres únicos municipios de la provincia de Alicante que cuentan con una oficina Eurodesk, junto a Alicante y Elche. Escuchamos a Vicente Arques, alcalde de Alfaz del Pi

La presentación de este nuevo servicio se enmarca en la programación de actos conmemorativos organizados con motivo del Día de Europa, una iniciativa con la que el municipio reafirma su compromiso con la participación juvenil, la movilidad europea y la difusión de oportunidades formativas e informativas para la ciudadanía. Escuchamos a la concejala de Cooperación y Voluntariado, Isabel Muñoz.

La oficina está ubicada en el Centro Social Platja Albir y prestará servicio a jóvenes de toda la comarca de la Marina Baixa y de la zona norte de la provincia de Alicante. El horario de atención presencial del punto Eurodesk de l’Alfàs del Pi será los jueves, de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro Social Platja Albir. Asimismo, se ha habilitado el correo electrónico es074@eurodesk.eu y el teléfono directo 865 603 278 para consultas y atención al público.

Con esta incorporación, l’Alfàs del Pi se convierte en uno de los tres únicos municipios de la provincia de Alicante que cuentan con una oficina Eurodesk, junto a Alicante y Elche.

Eurodesk es una red europea creada para ofrecer información gratuita y asesoramiento sobre oportunidades europeas para jóvenes. Actualmente está financiada por el programa Erasmus+ y cuenta con una red de 38 centros conectados a más de 4.000 proveedores locales de información en 36 países europeos.

En España, Eurodesk está coordinado por el Instituto de la Juventud (INJUVE) y trabaja a través de más de 70 puntos multiplicadores repartidos por todo el territorio nacional, ofreciendo asesoramiento personalizado y actualizado sobre programas europeos de movilidad, formación, voluntariado y participación juvenil.