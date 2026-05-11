Los docentes de La Ribera van a la huelga indefinida en educación

Hoy ha dado comienzo la Huelga Indefinida de profesores en La Ribera ante la imposibilidad de acuerdo con las reivindicaciones planteadas por los sindicatos y la Conselleria de Educación.

Los docentes han dicho basta y reclaman más recursos públicos, más profesorado y estabilidad, la bajada de las ratios, una subida de salarios, unas infraestructuras dignas y seguras, la reducción de la burocracia y educación en valenciano. Todo, con el objetivo de prestar una mejor atención al alumnado.

Desde UGT, Maika Martínez, ha incidido en que llevan reclamando estas mejoras desde septiembre, pero la falta de diálogo de la Conselleria no les ha dejado más remedio que ir a la huelga.

En Alzira, se ha realizado una concentración esta mañana, en la que el alcalde, Alfons Domínguez, ha manifestado que la ciudad atiende la solicitud de 600 alumnos nuevos cada curso sin que se aumenten los profesores y sacrificando espacios en los centros para crear nuevas aulas.

Muchos alumnos hoy también se han sumado a la huelga, como una niña de 5º de primaria de Alzira que apoya las reivindicaciones de sus profesores porque quieren que éstos "tengan fuerza y energía para poder enseñarles mejor".

En la concentración de esta mañana en Alzira se ha animado a los docentes a no desfallecer, destacando que con una huelga indefinida se pueden lograr muchas cosas y hacer algo histórico por la educación y por la sociedad.

Por su parte, los sindicatos inciden en que la responsabilidad de esta convocatoria recae sobre la Consellería de Educación y la Generalitat Valenciana, por lo que en sus manos está pararla.