Alzira busca alternativas para ampliar el parque público de vivienda asequible

El Ayuntamiento de Alzira ha mantenido una reunión con representantes de Casa 47, la empresa pública de reciente creación impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para explorar vías de colaboración que amplíen el parque público de vivienda asequible en el municipio.

El concejal de urbanismo, Andrés Gomis, ha instado a la entidad a destinar a alquiler asequible las viviendas propiedad de la Sareb en la ciudad, así como ha aprovechar sus solares, unos 40, para impulsar la promoción de viviendas de protección pública para alquiler asequible.

Por su parte, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, también ha propuesto impulsar la construcción de vivienda asequible en los solares disponibles de titularidad municipal, por lo que ha ofrecido toda la colaboración necesaria entre administraciones.

Asimismo se han tratado las posibilidades para el fomento del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que en este caso se tendrá que articular a través de la administración autonómica.