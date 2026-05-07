STATSE se concentra en el Hospital de La Ribera para exigir mejoras en Urgencias

El Sindicato de Enfermería SATSE ha realizado esta mañana una concentración a las puertas del servicio de Urgencias del Hospital de La Ribera para protestar por la falta de personal de todas las categorías profesionales en este Servicio, así como por la falta de infraestructuras y espacio físico.

En este sentido, el sindicato denuncia que las plantillas estructurales de todas las categorías profesionales llevan congeladas desde hace años a pesar del aumento exponencial del número de urgencias.

Por otro lado, Raquel Pallas Gómez, delegada del Sindicato de Enfermería SATSE en el departamento de salud de Alzira, alerta de que la Conselleria de Sanidad rescindió los contratos de refuerzo de Urgencias el pasado 31 de marzo y que, desde entonces, la presión asistencial se ha hecho insoportable.

A esto suman el riesgo extremo para la salud física y mental de los profesionales por las altas cargas de trabajo, la sobrecarga mental, el estrés y la ansiedad.