En julio se pondrá en marcha el Palacio de Justicia de Alzira

En julio abrirá sus puertas el Palacio de Justicia de Alzira. Así lo han trasladado desde la Conselleria de Justicia al decano del Colegio de Abogados de la ciudad, Agustín Ferrer, que había solicitado una reunión con la consellera de Justicia, Núria Martínez, para conocer el estado de esta actuación, cuyas obras finalizaron el pasado mes de diciembre.

Ferrer ha mostrado su satisfacción por la noticia al tiempo que ha explicado que, el retraso en su puesta en marcha se debe, según la consellera, a unas pruebas que verifiquen el funcionamiento de todos los sistemas antes de su apertura.

Ahora, según Ferrer, habrá ya que ir preparando el traslado de los actuales servicios dispersos en varios edificios en la ciudad de Alzira, algo que conllevará un gran esfuerzo y trabajo.

La inversión realizada por la Generalitat en esta infraestructura ha rozado los 21 millones de euros.