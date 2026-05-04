Oleada de robos en pozos de riego en La Ribera Alta

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta de una preocupante oleada de robos en pozos de riego que está afectando de manera significativa a explotaciones agrarias de las comarcas de la Ribera Alta y l’Horta Sud.

Estos actos delictivos están provocando importantes daños en las infraestructuras de riego, hasta el punto de imposibilitar en muchos casos el normal desarrollo de la actividad agrícola.

Así lo ha manifestado Joaquín, un agricultor de Montroi afectado, cuyo pozo de riego ha sido “completamente desvalijado, robando el transformador y todo el cableado”. En esta línea, asegura que el montante de las pérdidas y las reparaciones asciende a “unos 15.000 euros”. Joaquín incide en que “son grupos delictivos que van con maquinaria y preparados, con radiales y herramientas para cometer el delito.

Por ello, el responsable técnico de AVA, Carlos Ballester, recomienda instalar tecnologías de seguridad en estas instalaciones y exige una aplicación efectiva en el medio rural de la ley sobre la multirreincidencia.