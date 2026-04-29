Detienen al autor de un atropello mortal en Carlet

Un joven de 27 años ha sido detenido por atropellar mortalmente a una mujer en Carlet.

A principios de este mes, se produjo el incidente en un cruce del barrio de Villarrubia de Carlet. Tras el impacto, el conductor responsable abandonó el lugar de los hechos, dejando a la víctima fallecida en la vía pública.

Los restos del automóvil involucrado en la calzada, junto a las imágenes de las cámaras de vídeo vigilancia, sirvieron para localizar al propietario del vehículo en la pedanía de Montortal.

Según la investigación el detenido, que admitió haber ingerido gran cantidad de alcohol, había pasado la jornada conviviendo con los propios familiares de la fallecida. En el momento en que la mujer salió de la vivienda para tirar la basura, el conductor inició la marcha de su vehículo de forma brusca hacia atrás, arrollándola fatalmente. Acto seguido, emprendió la huida hasta que sufrió un segundo accidente en una acequia de Benimodo, donde los agentes encontraron el coche, y desde donde regresó a pie a su domicilio.

El arrestado, en prisión provisional, se enfrenta a los delitos de homicidio por imprudencia grave con vehículo a motor, abandono del lugar del accidente y denegación de auxilio.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 4.