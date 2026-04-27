Investigadas 15 personas, entre ellas un menor, por incitar al odio y golpear mobiliario urbano en Alginet

La Guardia Civil ha investigado a 14 hombres por tomar varias calles de Alginet golpeando mobiliario público y realizar amenazas y cánticos racistas. En los hechos está implicado también un menor de 13 años inimputable penalmente.

Los hechos tuvieron lugar en enero el pasado mes de enero, cuando componentes de Guardia Civil y Policía Local de Alginet encontraron un grupo de personas con pasamontañas en las inmediaciones de la parada del metro de esa localidad. Algunas portaban bates y otros golpeaban el mobiliario urbano mientras emitían amenazas de muerte y expresiones de odio al colectivo árabe. Además, gritaban por la calle y lanzaban artefactos pirotécnicos de gran potencia.

Cuando vieron a los agentes, los encapuchados huyeron de manera dispersa, pero la labor policial logró identificar in situ a parte de los autores y el posterior visionado de imágenes de seguridad permitió identificar a otros muchos. En total, se ha identificado a quince personas.

Se trata de hombres españoles de entre 40 y 13 años. Se les imputa un delito de promoción e incitación pública al odio y otro de desórdenes públicos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet en funciones de Guardia y a la Fiscalía de menores.