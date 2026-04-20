Compromís per Carlet pide al gobierno local que controle las colonias felinas ante la aparición de picaduras de garrapata en el colegio San Bernat

Compromís per Carlet lamenta los casos de niños afectados por picaduras de garrapata en Carlet y exige una actuación urgente del Ayuntamiento. Pere Chovares, concejal de Compromís, insiste en que el problema no es la existencia de colonias felinas, sino la dejadez del gobierno local que ha hecho que se descontrole la situación.

Chovares insta a la alcaldesa, Laura Sáez a que recupere el control sanitario de las colonias, aplicando el plan municipal existente y estudiando la posible reubicación de aquellas que puedan suponer un riesgo para la salud pública.

Por su parte, desde el gobierno local del PP, Daniel Caballero, lamenta profundamente que una situación sensible que afecta menores esté siendo utilizada con fines políticas.

Caballero ha querido dejar claro los informes técnicos concluyen que la proliferación puntual de insectos, entre ellos garrapatas, responde a un desencadenante biológico natural derivado de las altas temperaturas y de la ubicación del centro educativo junto a campos agrícolas. Por lo tanto, no existe ningún informe que determino la existencia de una plaga y vincular la aparición puntual de estos insectos con las colonias felinas no solo es incorrecto, sino también irresponsable.