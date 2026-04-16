Padres y madres del Gloria Fuertes recogen firmas para exigir que se solucionen las deficiencias del centro

Padres y madres de alumnos del colegio Gloria Fuertes de Alzira han iniciado una recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento que se tomen medidas para mejorar el mantenimiento del centro. También que se cumpla el compromiso de dotar los patios con zonas de sombra para garantizar el bienestar de los niños, teniendo en cuenta el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático.

Desde el gobierno local, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha manifestado que este centro construido con módulos prefabricados, a su juicio, se construyó ya mal desde un principio lo que ahora se traduce en problemas. Por ello plantea un cambio en su ubicación.

El primer edil ha incidido en que el Ayuntamiento tiene competencias en el mantenimiento, pero, si se requieren actuaciones que necesiten obras, la responsable es la Conselleria de Educación. Por ello insta a los padres a reclamar al gobierno autonómico. Incluso, Domínguez les plantea que pidan un nuevo centro para el que el consistorio podría ceder algún terreno municipal para su construcción.

Por su parte, la concejal de educación, Virtuds Piera, ha manifestado la complicación que supone dotar al colegio de zonas de sombra con árboles, puesto que apenas hay tierra bajo el suelo para poder hacerlo, y ha anunciado que se trabaja en un proyecto, para el que se tiene una subvención de la Diputación de 20.000 euros, para buscar alternativas.

Entre las deficiencias del Gloria Fuertes, cisternas en los baños que no se pueden sustituir y que han provocado el 50% de los mismos, puertas y ventanas que no cierran o protecciones del suelo en infantil en mal estado.