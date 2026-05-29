Medio Ambiente

Alzira consigue reducir a la mitad la presencia de palomas en la ciudad

La cantidad de estas aves que había en el municipio había llegado a generar muchos problemas en espacios públicos y generaba graves molestias en las terrazas de establecimientos hosteleros

Virginia Delgado

La Ribera |

Palomas capturadas

Alzira ha conseguido reducir a la mitad la presencia de palomas en la ciudad que se habían convertido en una plaga que causaban molestias tanto a los ciudadanos como desperfectos en el patrimonio urbano.

Enrique Montalvá, concejal de Agricultura, Servicios para la Ciudad y Seguridad ha destacado que la reducción de 2.000 ejemplares a 1.100 ha sido fruto de la efectividad del plan contra las palomas asilvestradas que se ha llevado a cabo en colaboración con la Federación de Colombicultura de la Comunidad Valenciana y la Generalitat Valenciana.

Montalvá insiste en que hay una ordenanza municipal que prohíbe dar de comer a las palomas en la vía pública y que hacerlo puede suponer denuncias de hasta 450 euros.

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