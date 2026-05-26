Benimodo, l'Enova y Sollana mejoran sus consultorios

La Conselleria de Sanidad destinará cerca de 6 millones de euros durante los próximos dos años en ayudas dirigidas a los ayuntamientos para que lleven a cabo obras de reforma y adecuación en los consultorios auxiliares con el objetivo de adecuarlos a las necesidades actuales de población.

En nuestra comarca se van a beneficiar de estos fondos Benimodo, l’Ènova y Sollana.

En l’Enova, el consistorio ha recibido cerca de 500 mil euros y las obras, que han comenzado estos días, se espera que finalicen en el mes de noviembre. Mientras duren los trabajos se ha habilitado un consultorio provisional en un edificio municipal.

El alcalde, Tomas Giner, ha remarcado que era una reforma necesaria porque el edificio ya no cumplía ya con la normativa actual.

En el caso de Benimodo, el alcalde, Paco Teruel, ha explicado que disponen de 75 mil euros para eliminar barreras arquitectónicas.

Teruel ha señalado que posteriormente solicitarán más recursos para poder ampliar el centro de salud ante el aumento de población que ha experimentado el municipio.