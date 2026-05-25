Innovación

Carcaixent pone en marcha un servicio de reparto con cero emisiones

La iniciativa cuenta con el soporte del Consorci de La Ribera y sirve para hacer llegar productos del Mercado Municipal a domicilios particulares, restaurantes o empresas

Virginia Delgado

La Ribera |

Furgoneta eléctrica usada en el reparto cero emisiones

El Ayuntamiento de Carcaixent, con el soporte de Consorcio de La Ribera, ha creado un servicio de reparto a domicilio con cero emisiones.

La iniciativa se marca dentro del proyecto europeo Garden y pretende mejorar la competitividad del comercio local, al tiempo que se apuesta por la implantación de un sistema de distribución sostenible.

Y lo hará gracias a un vehículo eléctrico que funcionará con energía sostenible producida en el mismo municipio.

El reparto a domicilio pretende conectar el comercio tradicional con las necesidades del consumidor actual.

Este servicio se prestará de forma totalmente gratuita hasta la finalización de la financiación del proyecto Garden para los comercios del mercado municipal que se comprometan a utilizar el servicio mediante un documento de adhesión.

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