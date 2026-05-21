Educación

Se inicia el goteo de dimisiones en los equipos directivos de los centros educativos de la comarca

Al menos diez directores y directoras de La Ribera han presentado su dimisión por la falta de respuesta a las necesidades de los centros, los docentes y los alumnos por parte del gobierno valenciano

Virginia Delgado

La Ribera |

Manifestación en Algemesí

Las dimisiones de directores y equipos directivos ya se han producido en diferentes centros de La Ribera. Dimisiones que llegan en la novena jornada de huelga general en el sector educativo, puesto que sigue sin llegarse a un acuerdo entre los docentes y la Conselleria que dirige Carmen Ortí.

Desde el IES Bernat Guinovart, el hasta ahora director, Juan Francisco del Amor, ha señalado que como apoyo a sus compañeros, y como profesor. ha decidido decir basta porque la situación ha llegado a un punto en que las condiciones para profesores y alumnos es muy precaria, tanto por las instalaciones como por la falta de medios que ayuden a la inclusión.

También han dimitido los directores del Colegio Ausiás March y del IEs Sucro de Albalt, del colegio Verge del Pilar en Algemesí, del IES Enric Soler i Godes de Benifaió, del colegio López marco de Sollana y del colegio Les Comes de l’Alcudia. En Alzira han dejado sus cargos de directores los responsables de los colegios García Lorca, el Tirant Lo Blanc y de la Escola d’Adults Enric Valor.

Los actos reivindicativos no cesan en la comarca, esta mañana han tenido lugar en BENIFAIÓ y en el Mercado de Villanueva de Castelló. Esta tarde, se han programado concentraciones a las seis ante el auditorio de Carlet, en la Plaza España, y a las 18:30 en la plaza Europa, de Montroi

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