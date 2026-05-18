Ford Almussafes fabricará el Bronco a partir de 2028

El anuncio sobre el nuevo modelo multienergía que fabricará Ford en Almussafes se ha confirmado. Se trata del Bronco, que se fabricará en la planta ribereña a partir de 2028.

Así lo ha detallado este lunes la compañía en una reunión de concesionarios y socios europeos en la que la firma estadounidense ha definido su futuro en el Viejo Continente de cara a los próximos tres años, y en los que lanzará cinco nuevos vehículos hasta finales de

Carlos Faubel, secretario general de UGT en la factoría, se ha mostrado confiado en que el Bronco podría no ser el único modelo que llegue Almussafes.

Desde STM, Daniel Portillo, se alegra de este anuncio, que llevan mucho tiempo esperando, pero reclama ahora más concreción para conocer la carga de empleo que conllevará este nuevo modelo.

Ford Almussafes solo produce el Ford Kuga desde 2024. Por ello, el alcalde de Almussafes, Toni González, espera que con la llegada del nuevo modelo se pueda llegar a la fabricación de las 250.000 unidades para asegurar la carga de trabajo para los más de 4.000 trabajadores que tiene Ford en Plantilla y que actualmente tienen vigente un ERTE RED que concluye este 2026.

Este miércoles, se inicia en Almusafes una nueva negociación con el objetivo de renovar el "acuerdo por la electrificación" que estableció el actual marco laboral.