Toni González liderará un nuevo partido político en Almussafes tras ser expulsado del PSOE

El alcalde de Almussafes, Toni González, espera tener "en breve" listo su nuevo partido después de que fuera expulsado del PSOE hace dos meses, y ha calificado como una "purga orgánica" que se haya hecho lo mismo con otros seis ediles de la formación en la localidad.

Según González, más de 200 militantes se han dado de baja del PSPV en la localidad, cifra que baja hasta los 140 desde fuentes del partido socialista.

Desde la dirección nacional del PSOE explican a que la expulsión de los concejales de Almussafes se tramitó en la Ejecutiva Federal celebrada el pasado lunes, y que "están fuera" de las filas socialistas por el anuncio público de que secundarían al alcalde en la creación de otro partido.

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Sin embargo, González ha sostenido, que la expulsión de estos ediles del PSPV no ha sido por este motivo sino por decir que la denuncia contra él por presunto acoso sexual y laboral "era falsa, por decir que conocían a la denunciante y por decir que era falso el testimonio o la forma de actuar de la secretaria general".