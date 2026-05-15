Ford plantea actualizar el acuerdo de electrificación de 2022 de Almussafes

Ford Almussafes ha planteado este jueves la redacción de un nuevo acuerdo de cara al futuro, que actualice el de electrificación firmado en 2022.

Desde UGT, sindicato mayoritario, su portavoz, Carlos Faubel afirma que la convocatoria para la próxima semana de la comisión negociadora para un nuevo acuerdo permite seguir hablando de futuro para la planta porque permitirá "despejar muchas incógnitas"

Por su parte, desde STM Intersindical han apuntado que la reunión de la comisión consultiva ha sido "bastante corta" y en ella les han explicado la voluntad de la compañía de impulsar "un nuevo acuerdo de cara al futuro", dado que dan "por supuesto" que el de electrificación "ha sido muy positivo y ha conseguido que, de cara a la dirección, una posición muy competitiva", aunque ha matizado que la perspectiva de la plantilla "no es la misma".

Todo ello se produce semanas después de que el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, visitara la fábrica valenciana y asegurara que esta planta desempeñará un "papel fundamental en la transformación" de la compañía en el continente, según informó en su día UGT, y de que en febrero se conociera que la firma del óvalo había mantenido conversaciones con la empresa china Geely sobre el intercambio de capacidad de fabricación en Europa, que incluiría, entre otros aspectos, analizar oportunidades para usar la planta de montaje de Almussafes.

Ford Almussafes solo produce el Ford Kuga desde 2024 y sigue a la espera de conocer el modelo multienergía que debería lanzarse en 2027. Mientras la planta ribereña ha encadenado en los últimos años varios ERTE y ahora tiene en vigor el mecanismo RED para mantener el empleo de la fábrica mientras no llega la nueva carga de trabajo.