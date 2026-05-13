Infraestructuras

Carcaixent podrá conectar todo el barrio de Santa Bárbara

El Ayuntamiento ha conseguido expropiar la casa de Santa Bárbara que permitirá, después de su derribo, abrir la calle San Pablo

Virginia Delgado

La Ribera |

Calle San Pablo de Carcaixent

Después de años de gestiones, el Ayuntamiento de Carcaixent consigue expropiar la casa de Santa Bárbara que permitirá, después de su derribo, abrir la calle San Pablo.

Esto supondrá poder mejor acceso y conexión de todo el barrio de Santa Bárbara. Una reivindicación histórica que empieza a hacerse realidad.

Así lo ha puesto de manifiesto la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, quien ha explicado que la burocracia ha sido densa para poder realizar esta gestión, que supone un coste para las arcas municipales de 12.243 euros.

El Ayuntamiento ya ha iniciado las gestiones para realizar, cuanto antes, el derribo de esta casa.

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