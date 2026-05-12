Segunda jornada de huelga educativa marcada por las marchas cívicas por las calles de La Ribera

Segundo día de huelga en el sector educativo en La Ribera. La primera jornada ha sido secundada por un alto porcentaje de docentes, que según los sindicatos dista mucho del 50% que ha confirmado la Consellería.

Hoy Castelló se moviliza por la educación pública y los claustros y equipos docentes del IES Vicent Gandía y del CEIP Severí Torres han hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa y a toda la ciudadanía para participar en la huelga y en las acciones reivindicativas que se han organizado en la localidad.

Esta mañana se ha llevado a cabo una cacerolada ante el l’IES Vicent Gandia tras el que se ha hecho un paseo reivindicativo hasta el Severí torres, y de ahí al Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto unitario.

Desde el consistorio destacan que no se trata solo de una cuestión laboral; sino que está en juego el futuro de los niños, al tiempo que inciden en que la educación pública es el pilar de la igualdad de oportunidades y no hay que permitir que se degrade.

En Alzira, este martes, también se ha llevado a cabo una marcha cívica por el sector educativo de la ciudad. No sólo profesores han participado, sino también familias que apoyan sus reivindicaciones.

La directora del colegio Ausiash March, María Ramírez, pide que los niños vayan a los colegios, que no se queden en casa.

Por su parte, Joanma, profesor en el IES Murta, ha destacado que no sólo la acción sindical está movilizando al profesorado, sino que se han creado en la comarca asambleas docentes para visibilizar su lucha.

Esta tarde se realizará una jornada educativa en el Instituto Rey Jaume y, mañana miércoles, se ha convocado una nueva concentración a las seis de la tarde en la Plaza Mayor de Alzira para la que piden la máxima participación ciudadana.