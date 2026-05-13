Algemesí incrementa la delincuencia un 15,2% en el primer trimestre del año

El Partido Socialista de Algemesí ha denunciado que la delincuencia ha aumentado en la ciudad un 15,20% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo en 2025.

Para el secretario general del PSOE en Algemesí, Rafael Lluch, el actual alcalde, José Javier Sanchis, en lugar de atribuir la delincuencia a los inmigrantes, debería recapacitar y ver qué se está haciendo mal para abordar este problema.

Los socialistas proponen para mejorar estas cifras de delincuencia una mejor planificación, no dejar que la plantilla de la Policía Local esté bajo mínimos o aumentar la limpieza de forma urgente. Todo ello, para el PSOE, cuestiones importantes para que la sensación de seguridad y control en la ciudad aumente.