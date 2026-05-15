La Diputación retomará en breve las obras de consolidación del Castillo de Corbera

Las obras del Castillo de Corbera se retomarán en las próximas semanas, el objetivo es que concluyan antes de que acabe el verano. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Diputació de Valencia, Vicent Mompó, en su vista a la localidad, donde se ha reunido con la alcaldesa, Mentxu Balaguer, quien, además, ha aprovechado para pedir una actuación urgente en la Torre Albarrana.

Esta fortaleza musulmana del siglo XI es propiedad de la Diputación y está declarada como Bien de Interés Cultural.

Las obras de rehabilitación del castillo de Corbera, ejecutadas al 85%, se encontraban paralizadas y en fase de revisión por lo reparos que había inyterpuesto la Conselleria de Cultura por la apertura de nuevos accesos a la fortaleza.

Cabe señalar que el Castillo de Corbera, a fecha de hoy, todavía no es visitable para el público.