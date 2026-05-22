Alberic abre hoy las puertas del Convent dels Àngels

En Alberic este viernes se abrirán las puertas del Convent del Àngels, una edificación histórica de la localidad que durante las últimas décadas ha sido cerrada al público por la necesidad de su acondicionamiento y que se ha convertido en un espacio polivalente sociocultural que podrá utilizarse como auditorio o sala de exposiciones, entre otras muchas posibilidades.

Se ha conseguido convertir un edificio prácticamente en ruinas y arrinconado entre calles estrechas, en un espacio espectacular ante una plaza de 1200 m².

Algo que como ha explicado el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha revalorizado esta zona.

En la restauración de este edificio se ha contado con la profesionalidad de Salvador Vila, arquitecto conservador titular de la Catedral de València.

El proyecto ha supuesto una inversión de 1.287.000 euros de los cuales 1,1 millones de euros han sido de fondos europeos Next Generation.

La inauguración del Convent del Angels de Alberic tendrá lugar a las ocho de la tarde y se contará con la presencia de José Rodríguez Jurado, Subdelegado del Gobierno de España.