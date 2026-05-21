El PSPV de Algemesí denuncia que la Generalitat elimine 2,7 millones de euros del presupuesto para el colegio Carme Miquel

El Partido Socialista de Algemesí ha lamentado que la Generalitat Valenciana haya retirado 2.700.000 € de los 3.200.000 € presupuestados para el Colegio Carme Miquel de la localidad.

El secretario general del PSPV, Rafael Lluch, denuncia que un curso después de la DANA, el centro continúa en barracones y solo se han ejecutado 10 mil euros, es decir, un 0,31% del presupuesto previsto.

Por su parte, el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, acusa al PSOE de manipular las cifras, puesto que el presupuesto existe para construir el nuevo colegio, lo único que se ha trasladado de un proyecto Edificant a uno DANA. Además, el primer edil asegura que las condiciones lectivas, pese a estar en barracones, son mejores que las que tenían los alumnos en el antiguo colegio, con climatización, más aulas y lo último en tecnología.