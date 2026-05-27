El AMPA del IES Alcalans reclamará ante la Conselleria soluciones a la masificación del centro

El AMPA de la IES Alcalans de Montserrat, ante la inoperancia de la Conselleria de Educación a la hora de dar una solución a la masificación del centro, ha realizado hoy una nueva concentración a las puertas del instituto.

Además, y ante la falta de respuestas, durante el mes de junio el AMPA, con el respaldo del equipo directivo y los Ayuntamientos de Real, Montroi y Montserrat, se trasladará en autobuses a València para protestar ante Conselleria de Educación.

Precisamente, el alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, quien apoya las reivindicaciones del AMPA, se reúne este jueves con el secretario autonómico de educación, al que trasladará la necesidad de un nuevo instituto en Real o Montroi pero, hasta que llegue, plantea habilitar horario de mañana y tarde en el IES Alcalans.

Sólo de Montserrat el próximo año pasan entre 120 y 140 alumnos del colegio al IES que, para que quepan, tendrán que ubicarse en barracones.

Por otro lado, en esa reunión, Vilar también solicitará al secretario autonómico el estudio de un nuevo colegio en Montserrat, ante el incremento de población que ha experimentado la localidad.