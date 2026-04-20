El Gobierno ordena retirar el escudo fascista de "El carnicero" del cementerio de Carcaixent

En Carcaixent, el panteón funerario del conocido como “El carnicero”, Vjekoslav Luburic, ubicado en el cementerio municipal, ha sido incluido por el Gobierno en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática y deberá retirar de inmediato el escudo Ustaša, partido fascista croata que colaboró con los nazis durante la ocupación de los Balcanes.

En ese panteón están los restos de uno de los más conocidos dirigentes del campo de concentración y exterminio de Jasenovac, donde se asesinó a miles de serbios, judíos, romaníes o comunistas .

Al acabar la II Guerra Mundial, Luburić se instaló en España amparado por la dictadura franquista, donde hizo vida normal con un nombre falso en Carcaixent.

El informe vinculante de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática señala que el monumento constituye una exaltación del fascismo y de sus protagonistas, incompatible con los valores democráticos y con el deber de memoria, reparación y dignificación de las víctimas.

La resolución ya ha sido notificada a las partes interesadas, así como a las administraciones autonómica y local competentes, para garantizar la retirada inmediata del escudo del régimen fascista Ustaša del monumento y del espacio público.