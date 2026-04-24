6,3 millones de euros para remodelar las rondas de El Calvario y Alzira en Algemesí

Después de años de reivindicaciones, el Ayuntamiento de Algemesírenovará las rondas de Alzira y el Calvario convirtiéndolas en una gran boulevard con una inversión de 6,3 millones de euros.

El Ministerio de Política Territorial ha aprobado la memoria técnica aportada por el consistorio que permitirá la reconstrucción de esta carretera en decadencia.

Se renovará la iluminación, las aceras serán accesibles, se dotará la calzada de un nuevo asfaltado o los coches podrán entrar y acceder al barrio del Raval.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha destacado que se convertirá estas rondas en una auténtica zona de expansión del municipio.

Sanchis ha añadido que se construirá un carril bici y que habrá una conexión hasta la estación de tren. Además, recalca que se mantendrá el doble sentido de circulación.

Ahora, se inicia el proceso de licitación pública, de redacción del proyecto y posterior licitación y adjudicación de las obras.