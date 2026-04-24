Urbanismo

6,3 millones de euros para remodelar las rondas de El Calvario y Alzira en Algemesí

El Ayuntamiento ha recibido la aprobación por parte del Ministerio de la memoria técnica aportada para llevar a cabo este proyecto

Virginia Delgado

La Ribera |

Después de años de reivindicaciones, el Ayuntamiento de Algemesírenovará las rondas de Alzira y el Calvario convirtiéndolas en una gran boulevard con una inversión de 6,3 millones de euros.

El Ministerio de Política Territorial ha aprobado la memoria técnica aportada por el consistorio que permitirá la reconstrucción de esta carretera en decadencia.

Se renovará la iluminación, las aceras serán accesibles, se dotará la calzada de un nuevo asfaltado o los coches podrán entrar y acceder al barrio del Raval.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha destacado que se convertirá estas rondas en una auténtica zona de expansión del municipio.

Sanchis ha añadido que se construirá un carril bici y que habrá una conexión hasta la estación de tren. Además, recalca que se mantendrá el doble sentido de circulación.

Ahora, se inicia el proceso de licitación pública, de redacción del proyecto y posterior licitación y adjudicación de las obras.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer