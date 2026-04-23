Detenido un profesor de Cullera por una presunta agresión sexual a un menor

La Guardia Civil ha detenido en Cullera a un profesor por una presunta agresión sexual a un alumno de educación infantil y posteriormente el juez, tras escuchar su declaración, le ha dejado en libertad con medidas cautelares.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que la detención se produjo el pasado lunes y el hombre pasó a disposición de la Plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca.

Según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia, el titular del juzgado acordó el pasado martes la libertad con medidas cautelares para el detenido, que no podrá acercarse a menos de 50 metros ni comunicarse con la víctima.

El hombre ha quedado investigado en una causa abierta inicialmente por un delito agresión sexual a menor de edad, a la espera de la práctica de diligencias que pueda esclarecer los hechos, ha informado el alto tribunal valenciano.