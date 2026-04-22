Salvador Illa: "Los dirigentes de Junts no son racistas; la calificación de Yolanda Díaz fue desafortunada"

El president catalán ha asegurado en su entrevista con Carlos Alsina en Más de uno que Junts no es racista y que la calificación de Yolanda Díaz la semana pasada sobre Junts fue desafortunada.

"No se definen como partido de derechas, pero tienen políticas de centro-derecha. Incluso hay alguna voz, pero racistas no son. Los dirigentes de Junts con los que trato no son racistas; me parece una calificación desafortunada", ha dicho Illa.

La investigación del jefe de su gabinete

Sobre la investigación de su director de gabinete, Illa ha reconocido que le mantiene la confianza y que su actitud es la correcta. "Es una investigación secreta. Hemos explicado lo que hay y me importa la actitud que tanto él como el Consistorio tienen, de absoluta colaboración, para clarificar todo lo que sea posible". Además, el president catalán ha dicho que él no ha ocultado nada y que está haciendo lo que tiene que hacer, que es "colaborar".

En cuanto a la valoración que hace de su gobierno, Illa ha comentado que la Cataluña de hoy es bastante más distinta y que "gobierna para todo el mundo". Ha asegurado que se ha afianzado la convivencia y que hay empresas que han regresado.

A la pregunta de Alsina sobre por qué no han llegado a un acuerdo para los presupuestos, Illa ha explicado que los retiró con un acuerdo y ha asegurado que no "habrá presupuestos". Ha afirmado que no están esperando a que pasen las elecciones andaluzas para presentarlos porque él los presentó en febrero.

Defiende la ordinalidad en financiación

Sobre la ordinalidad en el sistema de financiación, Illa ha defendido la solidaridad, pero también ha dicho que el que aporta no tiene que ver perjudicada su posición relativa frente al que recibe.

"Me gustaría que todos pudiéramos recibir los mismos recursos después de aportar y recibir. Pero eso es muy difícil. Yo como presidente de Cataluña, tengo que defender que se reciba. Tengo una sanidad a la que cuidar, una educación que mejorar, así que yo encantado. Nunca he discutido el principio de solidaridad. Esto es lo que hemos llamado el principio de ordinalidad. Técnicamente no es fácil de implantar, pero aspiramos a este, que se ha hecho un esfuerzo", ha explicado.

Por otro lado, y sobre el concepto de prioridad nacional, ha asegurado que Cataluña es tierra de acogida y que su Gobierno está encantado con el proceso de regularización, al tiempo que ha defendido que en Cataluña el catalán sea un mecanismo de integración.

"Estoy muy a favor de la regularización de estas personas inmigrantes, muy a favor, radicalmente a favor", ha puntualizado. "Dentro de un año, tiene que demostrar un progreso. No podíamos hacer un mecanismo que contravenga la normativa vigente. Estamos encantados con la regularización. Cataluña es una tierra de acogida para mejorar el país. Los que vienen tienen que saber que la lengua de aquí es el catalán. Estamos poniendo muchos recursos para que sea así", ha explicado.

La normativa sobre el burka en Lleida

"A mí el burka no me gusta. No hay un acto racista aquí, ni una actitud contra símbolos. No me gusta. Otros planteamientos tienen un enfoque racista y homófobo, entonces mi opinión es que no me gusta. Respeto la libertad religiosa, pero no me gusta que la gente vaya con la cara tapada por la calle", ha confesado el presidente de la Generalitat.