"El bulo más persistente de la democracia española": la historia tras el M. Rajoy de Bárcenas y por qué no valió como prueba

"El bulo más persistente de la democracia española", así define Rafa Latorre todo lo relacionado con el apunte "M. Rajoy" de los papeles de Bárcenas. Esas seis letras se han convertido con los años en uno de los elementos más polémicos del caso de la caja B del Partido Popular.

Su origen está en los documentos manuscritos del extesorero Luis Bárcenas, publicados en 2013, en los que aparecían supuestos pagos a dirigentes del partido. Sin embargo, la clave no está tanto en la existencia de esa anotación como en por qué los tribunales no la consideraron una prueba concluyente.

Discrepancias en los documentos

Durante la investigación, un perito de la Intervención General del Estado (IGAE) detectó diferencias entre los papeles publicados por El País y los documentos que el propio Bárcenas entregó a la Justicia. Entre ellas, destacó que un pago a "M. Rajoy" que aparecía en un folio no tenía continuidad en la hoja siguiente.

El propio Bárcenas aseguró que el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, le pidió modificar una de las hojas "porque iba a hablar con el presidente" y quería que ese apunte apareciera. Según su versión, el documento original era el que no incluía a Rajoy, mientras que la versión con ese nombre era una copia.

Además, en el juicio afirmó que esa anotación se hizo como una "forma de presión". Por lo que si la original no incluía esa anotación, se habría añadido a posteriori.

Contradicciones y falta de fiabilidad

La Audiencia Nacional subrayó que Bárcenas ofreció versiones "poco lógicas o contradictorias", lo que obliga a valorar su testimonio con cautela .

El tribunal también constató que los papeles presentan errores, incoherencias y diferencias entre versiones, lo que impide otorgarles una validez plena como prueba.

Aun así, la sentencia introduce un matiz importante: no todo el contenido es falso. Los jueces concluyen que algunas anotaciones sí reflejan hechos reales, pero solo cuando están corroboradas por otras pruebas independientes.

Por qué "M. Rajoy" no se consideró probado

El apunte "M. Rajoy" quedó en una zona de incertidumbre. Aparece en algunos documentos, pero no en otras copias de los mismos. Asimismo, no se pudo probar con otras evidencias que el expresidente recibiera cantidad alguna de la caja B.

Por eso, no pudo utilizarse como prueba válida por sí sola y ante las inconsistencias y la falta de corroboración, no tiene valor probatorio suficiente.

Pese a ello, el apunte ha seguido circulando en el ámbito político y en redes sociales como un símbolo del caso Bárcenas. Pero desde el punto de vista judicial, su recorrido es más limitado, ya que forma parte de unos documentos que no fueron considerados plenamente fiables y cuyo contenido solo se admite cuando puede demostrarse por otras vías.