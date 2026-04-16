Junts rompe temporalmente con Sumar tras las declaraciones de Yolanda Díaz con Alsina

Junts ha decidido suspender toda relación política con Sumar hasta que su líder y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, rectifique unas declaraciones en las que calificó a los de Carles Puigdemont de "racistas y clasistas".

Las palabras de la también ministra de Trabajo, pronunciadas este jueves, han provocado una inmediata y contundente respuesta del partido independentista catalán.

"Estamos hartos"

Fuentes de la dirección de Junts explican que la suspensión implica el cese de cualquier contacto con Sumar tanto en el ámbito gubernamental como en el parlamentario. "No tenemos que aguantar esto, estamos hartos", señalaron, mostrando un profundo malestar con Díaz.

A su juicio, las acusaciones revelan "un total desconocimiento" de lo que representa su formación.

Junts acusa a Sumar de "superioridad moral"

El partido de Puigdemont reprocha a Díaz una "actitud de superioridad moral" y recuerda que "no todo vale en política". También critican lo que consideran un doble rasero de la vicepresidenta, a quien acusan de actuar por interés cuando viajó a Bruselas para reunirse con Puigdemont y lograr el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez.

"Si ahora llama a Waterloo, no habrá respuesta", advierten desde la formación independentista.

"Que negocien con el PP"

Desde Junts han ironizado al recomendar a Sumar que acuda "al PP, como hicieron en Barcelona para tener la alcaldía", en lugar de buscar acuerdos con ellos. "O rectifican o no queremos saber nada más", subrayan, insistiendo en que actualmente no existe ninguna negociación abierta con la formación de Díaz sobre el decreto de vivienda del Gobierno.