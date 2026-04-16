Yolanda Díaz reconoce que China no es "un régimen pluripartidista", pero que avanza en el estado de derecho: "Es un actor clave en el mundo"

Carlos Alsina ha entrevistado este jueves en Más de uno a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un contexto marcado por la reconfiguración del espacio político a la izquierda del PSOE —con las elecciones andaluzas en el horizonte— y por la incertidumbre internacional derivada de la crisis energética asociada al conflicto con Irán.

El periodista de Onda Cero ha abierto la conversación aludiendo a las medidas planteadas por la Comisión Europea para hacer frente al impacto energético, entre ellas la posibilidad de impulsar cambios en la organización laboral, como una jornada de teletrabajo semanal obligatoria.

Díaz ha recordado que España fue pionera en la regulación del "trabajo a distancia", aunque ha dejado claro que no es partidaria de imponer modelos: "Hay otras empresas que optan por modelos más presencialistas; es un debate que también tenemos en la Administración Pública", ha señalado. En esa línea, ha insistido en que "el criterio, en este sentido, debe ser la voluntariedad". A su juicio, España parte de una posición más favorable ante una posible escalada de precios gracias al peso de las energías renovables y a la denominada 'excepción ibérica'.

Defiende la eficacia del decreto de vivienda

En materia de vivienda, la vicepresidenta ha defendido las medidas del Ejecutivo para limitar el incremento de los alquileres, en particular gracias al Real Decreto-ley 8/2026 que permite que los inquilinos soliciten una prórroga de su contrato de dos años manteniendo la cuantía de su alquiler.

Ha ilustrado su utilidad con el caso de un conocido que logró renovar su contrato cinco años más con una subida moderada de tan solo 100 euros, y ha advertido de que, sin este tipo de medidas, los precios pueden dispararse. "Estamos diciendo que se deje de especular y abusar con lo que es un derecho fundamental", ha afirmado. En este punto, ha criticado la posición de PP, Vox y Junts por rechazar el decreto: "No estamos pidiendo nada revolucionario", ha dicho, calificando su postura como "un error táctico" que, en su opinión, perjudica a los ciudadanos.

Estamos diciendo que se deje de especular y abusar con lo que es un derecho fundamental

Díaz ha reconocido que, aunque comparte con el PSOE el diagnóstico sobre el problema de la vivienda, existen discrepancias en las soluciones. Entre los puntos de acuerdo ha destacado la necesidad de impulsar un parque público de vivienda, una medida estructural que deberá ser convalidada por el Parlamento. Asimismo, ha apelado a abrir un debate público amplio entre las distintas fuerzas políticas.

En clave política, la ministra ha reivindicado la acción del Ejecutivo: "El gobierno de coalición progresista ha cambiado nuestro país", ha asegurado, defendiendo la necesidad de "ensanchar" el espacio político progresista con vistas a futuras elecciones. También ha cargado contra el Partido Popular, al que ha acusado de carecer de proyecto propio y de depender de la extrema derecha: "No va a llegar a la presidencia jamás siendo preso de Vox". En este sentido, ha lamentado el giro de Alberto Núñez Feijóo abandonando las posiciones más centradas que, a su juicio, defendía anteriormente.

El gobierno de coalición progresista ha cambiado nuestro país

La disciplina de voto en cuestión

Alsina también ha insistido en los apoyos parlamentarios del Gobierno, en particular por el de Junts, una formación que la vicepresidente ha calificado de racista y clasista, algo que ha reivindicado. No obstante, Díaz ha defendido la necesidad de superar la lógica de bloques y debatir las leyes de forma individual: "Ese es el trabajo parlamentario", ha afirmado, llegando a cuestionar la disciplina de voto. Sobre su ubicación ideológica, ha evitado definiciones rígidas y se ha descrito como una persona situada en"una zona de equilibrios".

Los derechos humanos en China

En el plano internacional, y a raíz de la visita de Pedro Sánchez a China, Alsina le ha preguntado por la situación de los derechos humanos en el país asiático. Díaz ha evitado una crítica directa y se ha remitido a los informes de Naciones Unidas, que, según ha indicado, reflejan avances progresivos en el estado de derecho, aunque ha reconocido que "China no tiene un régimen pluripartidista", pese a lo cual lo ha definido como "un actor en el mundo clave". También ha recordado que otros dirigentes españoles, como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han viajado al país en distintas etapas.

La vicepresidenta ha diferenciado la situación de China de la de Israel, señalando que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha sido acusado de crímenes de guerra, lo que, a su juicio, marca una diferencia sustancial. Ha recordado que ella misma tiene vetada la entrada a Israel.

En todo caso, ha defendido que en el ámbito diplomático existen códigos distintos: "No suelo criticar a Gobiernos", ha explicado, subrayando que las relaciones internacionales se rigen por reglas propias más allá de las opiniones personales. Finalmente, sobre la posición de España respecto a Taiwán, ha señalado que se mantiene alineada con la postura común de la Unión Europea.