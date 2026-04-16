Carlos Alsina entrevista este jueves a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, responderá, a partir de las 09:00 horas, a las preguntas de Carlos Alsina sobre asuntos como la revisión del salario mínimo.

Salario mínimo interprofesional

La ministra aseguró este miércoles que se volverá a revisar el salario mínimo en seis meses si fuese necesario debido a la inflación y que las pensiones se revalorizarán en función de esa subida de precios, por lo que "se van a mantener las rentas" en el país.

"Acabamos de subir el salario mínimo; si tenemos que revisarlo en seis meses, como se nos permite por la legislación, lo haremos", dijo la ministra, que ha hecho un llamamiento a la negociación colectiva para que esa revisión se haga "subiendo los salarios teniendo en cuenta el impacto que la inflación va a tener".

Pensiones

También será preguntada sobre los últimos datos de empleo y sobre la revalorización de las pensiones, que la ministra ha reconocido que se revalorizarán en función de la subida de precios.

Impacto económico de la guerra de Irán

Otro de los asuntos a tratar en la entrevista será el impacto económico de la guerra de Irán. Por el momento, la vicepresidenta segunda ha asegurado que el Ejecutivo hará "todo lo que sea menester" para acompañar a los trabajadores, "también tienen que contribuir las empresas que hoy tienen beneficios sustanciales".