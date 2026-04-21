Alsina señala las "contradicciones" de Bárcenas: "No es Teresa de Calcuta, es un señor corrupto que fue condenado por corrupción"

Las declaraciones de Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, en la Audiencia Nacional a cuenta del caso Kitchen ocupan gran tiempo de debate en la tertulia de Más de uno. El extesorero del PP afirmó que existían grabaciones en las que aparecía Mariano Rajoy y que estaban presuntamente relacionadas con la contabilidad en B del Partido Popular, unos documentos que ordenó destruir mientras estaba en la cárcel para que no quedase "nada".

Sobre estas grabaciones, Carlos Alsina muestra sus dudas. "No hay nadie que las haya escuchado, por eso la duda de que existan son bastante sólidas", afirma Alsina, además de referirse a que el audio tenía las iniciales de M.R. y no M.Rajoy, como en los papeles de Bárcenas: "Bárcenas dice que las grabaciones son de M.R., que no tienen anda que ver con M.Rajoy. Pensé que a estas alturas ya había quedado aclarado esto".

"Siempre se ha sabido que M.Rajoy era Mariano Rajoy, en la sentencia de la Gürtel se dice. Lo que pasa es que el Tribunal entendió que no era prueba porque la sospecha era que Bárcenas lo había añadido a posteriori en esa labor de presionar al PP y decir 'mira, te puedo generar un lío'", ha señalado Alsina.

Las "contradicciones" de Bárcenas y su condena por "corrupción"

En cuanto a la "estrategia" de Bárcenas, Alsina sostiene que el extesorero siempre estuvo en ánimo de "intentar conseguir un trato de favor de la Fiscalía para salvarse y, dependiendo de cómo iban sus negociaciones con el PP, decía 'no pasa nada' o todo lo contrario". "Es muy fácil sacarle las contradicciones, ha declarado una cosa y su contraria dependiendo de si estaba a buenas con el PP o con Rajoy o con quien fuera, o si estaba a malas. De ahí viene todo el material que afortunadamente salió a la luz y pudo salir para una sentencia de la Gürtel", comenta Alsina.

El director de Más de uno subraya al respecto que Bárcenas "no es Teresa de Calcuta" y recuerda sus acciones: "Es un señor corrupto que fue condenado por corrupción, que se aprovechó de su puesto y del consentimiento de los de arriba del PP, que no quería ver cosas al parecer, para hacer una fortuna. Y es un evasor fiscal. Todo eso es Luis Bárcenas".

Por último, asegura que en la operación Kitchen, Bárcenas es "la víctima", porque su casa fue "asaltada", su mujer "maniatada" y porque le colocaron "un topo", pero insiste en que el extesorero "no es un colaborador de la Justicia": "No es un colaborador que desde el primer día asumió los hechos y quiso que se esclareciera toda la verdad. Si está siendo juzgada la cúpula de Interior por entorpecer una investigación judicial, Bárcenas hizo exactamente lo mismo".