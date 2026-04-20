Montero avala los rescates de Air Europa y Plus Ultra, pero reconoce: "No es el ministro el que mira las cuentas de resultados"

La exministra de Hacienda y actual candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha comparecido en la comisión del Senado que investiga el caso SEPI, negando cualquier tipo de vinculación respecto a la concesión de préstamos a Air Europa y Plus Ultra.

María Jesús Montero ha acusado al PP de utilizar su comparecencia con el objetivo de "apartarla" de la campaña electoral andaluza por "intereses electorales", denunciando una "injerencia" por parte de los 'populares' en la carrera electoral.

"Vengo a esta comisión y saben ustedes la intencionalidad que trae el Partido Popular", ha afirmado Montero ante los medios antes de acceder a la sesión parlamentaria, algo que ha repetido en varios momentos de su comparecencia en la comisión de investigación.

De hecho, esto ha provocado un rifirrafe con la presidenta de la comisión de investigación, la 'popular' Ana Beltrán, que ha impedido a Montero hacer una consideración inicial sobre este asunto y le ha espetado a hacerlo al final de su comparecencia, algo que ha provocado varias interrupciones durante el interrogatorio.

Niega que tuviera que revisar el expediente que avalaba los rescates

Montero, ha defendido desde el Senado la "legalidad" de los préstamos concedidos a Air Europa y Plus Ultra Líneas Aéreas a través de la SEPI, subrayando que ambos procedimientos fueron "avalados por instancias nacionales y europeas".

La candidata del PSOE a presidir la junta de Andalucía, como Montero se ha autodenominado varias veces durante la comisión, ha negado ante la sorpresa del PP, que como miembro del Gobierno tenga que revisar personalmente el expediente en el que la SEPI consideraba viable los rescates de Air Europa y de Plus Ultra.

"Nunca he visto un expediente de los que SEPI está trabajando respecto a dar un préstamos o denegarlo", ha dicho la exministra. En este punto, el senador del PP Gerardo Camps le ha preguntado "me está usted diciendo que los ministros toman acuerdo sin conocer el expediente en el que se sustentan?". A lo que Montero ha respondido "No es el ministro el que mira las cuentas de resultados de cada una de las empresas".

Montero ha negado haber conocido a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, ni al socio de Santos Cerdán Antxón Alonso, ni que Díez se reuniera con el exvicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández para lograr los rescates de esa compañía.