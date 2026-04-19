Julia Otero: "El sucesor de San Pedro es mal enemigo porque no se le puede amenazar, ni extorsionar, ni bombardear"

El Papa León XIV se encuentra de viaje por África y ha sido noticia estos días por los discursos que ha pronunciado en algunas de las zonas que ha visitado. Por ejemplo, en el encuentro por la paz en Bamenda, en el noroeste de Camerún, donde se vive una guerra civil desde hace una década, dijo que "un puñado de tiranos" estaban "destruyendo el mundo", lo que se interpretó como una referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De hecho, el propio Trump contestó al Pontífice y le llamó "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior". León XIV le contestó asegurando a los periodistas que continuaría levantando la voz contra la guerra porque así lo indica el Evangelio y que no tenía "miedo" de la administración Trump.

Julia Otero ha comentado durante su columna inicial este cruce de declaraciones asegurando que hasta el "Papa yankee está sacando de sus casillas, que ya es decir, a Donald Trump", pero que "el sucesor de San Pedro es mal enemigo: no se le puede amenazar, ni extorsionar, ni bombardear".

La columna de Julia Otero

Buenos días a todos, a pesar de que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos". Esa es, entre otras, la frase que pronunció el Papa León XIV en su viaje africano. Aunque no dio nombres, no hizo falta, los que se han sentido aludidos han reaccionado con rapidez.

La Casa Blanca ha suspendido abruptamente la subvención a ONG católicas que, al estilo de Cáritas, se ocupan en Estados Unidos de asistir y alimentar a menores inmigrantes, lo mismo que va a hacer Vox en Extremadura, precisamente eso.

Es evidente que el primer Papa 'yanki' está sacando de sus casillas, que ya es decir, a Donald Trump. Aunque el sucesor de San Pedro es mal enemigo porque no se le puede amenazar, ni extorsionar, ni bombardear.

Ya que es domingo, fiesta de guardar para los católicos, digamos que este Papa es un dignísimo sucesor del anterior. Papas profundamente cristianos, que difunden el discurso de Cristo que hoy suena revolucionario. Hasta ateos y agnósticos están de acuerdo en eso que también recordó esta semana León XIV: "Ama a tu prójimo como a ti mismo".

La columna de Julia: "El Papa yankee está sacando de sus casillas a Trump"