Por qué a Trump no le conviene su pelea con el Vaticano: "Le puede salir caro si quiere rascar ciertos votos"

El gran enfrentamiento de la semana lo han protagonizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Papa León XIV. Durante su viaje por África, el Pontífice hizo unas declaraciones en el encuentro por la pez en Bamenda (Camerún), donde se vive una guerra civil desde hace una década. Dijo que "un puñado de tiranos" estaban "destruyendo el mundo", lo que se interpretó como una referencia a Trump.

El propio presidente se mostró molesto por las declaraciones del Papa y, de hecho, le contestó, asegurando que era "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior". El Pontífice recogió el testigo y dijo que continuaría levantando la voz contra la guerra porque así lo indicaba el Evangelio y que no tenía miedo de la administración de Trump.

Enfrentamiento Trump-Meloni

En medio de este enfrentamiento, apareció la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que calificó de "inaceptables" las críticas de Trump al Papa: "No me sentiría tranquila en una sociedad en la que los líderes religiosos hacen lo que dicen los líderes políticos. No en esta parte del mundo". Trump contestó en una entrevista diciendo que la "inaceptable" era ella: "Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad".

En El Orden Mundial de Julia en la onda, Blas Moreno y Alba Leiva, explican qué consecuencias puede tener para el presidente la deriva que está tomando y sus recientes ataques hacia el Vaticano. A la Casa Blanca no le ha gustado que León XIV critique la política antimigración de Trump y, sobre todo, la guerra en Irán. De hecho, J.D. Vance llegó a decir que el Papa tendría que tener más cuidado al hablar de teología.

"Me gusta que el Papa sea un defensor de la paz, es lo que se espera de él. ¿Pero cómo puede decir que Dios nunca está del lado de quienes toman la espada? ¿No estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron Francia de los nazis, o de los que liberaron los campos de concentración del Holocausto? Creo que es muy importante que el Papa sea cuidadoso cuando habla de teología", aseguró.

"Se esperaba un León XIV de perfil bajo, pero está siguiendo una línea muy dura"

"Tremenda pirueta argumental y tremendo ego para comparar la liberación de Francia de los nazis con las políticas antimigratorias de Trump o con entrar en Irán a asesinar al líder supremo de forma ilegal", reflexiona Alba Leiva.

Los expertos internacionales explican que es interesante ver cómo se están tejiendo las relaciones con el Vaticano porque, cuando León XIV fue elegido, se esperaba que fuese un perfil bajo, ya que veníamos de un Francisco con una presencia muy clara y muy carismática. El guiño de que el nuevo Papa fuese encima estadounidense hacía pensar que iba a tener connivencia con Donald Trump. Nada más lejos de la realidad, ya que el Pontífice se está posicionando en este discurso en defensa de los valores humanitarios y está siguiendo una línea muy dura en este aspecto.

Trump está enfadando a los católicos

Por tanto, el análisis que se puede hacer es que no vamos a tener a un Papa tan callado como esperábamos y eso ha sentado mal en la Casa Blanca. Pero Trump tiene que tener cuidado porque "está enfadando a todos los católicos", no sólo por sus declaraciones criticando al Papa, sino también por la foto que publicó de él mismo siendo Jesucristo y creada con Inteligencia Artificial: "Al final, es atentar contra la visión católica y reírse de la religión".

"A Trump no le conviene despreciar el voto católico porque podemos ver que en EEUU tienen mucha fuerza los evangélicos, pero el voto católico es muy importante allí. No puede despreciarlo y ese enfrentamiento con el Papa le puede salir un poco caro si quiere rascar ciertos votos", reflexiona Blas Moreno.

Incomodidad en la extrema derecha europea

Otra variable es que este choque entre Trump y el Papa está generando una situación muy incómoda para la derecha y la extrema derecha europea ya que una cosa es criticar a la Unión Europea o a determinados gobiernos, pero otra muy distinta es meterse con la Iglesia: "Son arenas movedizas", reflexiona Julia Otero.

"A ver si va a ser tóxico su apoyo para las expectativas electorales de sus admiradores hasta hace poco", opina la presentadora: "Hasta Vox se ha distanciado muy tímidamente de Trump con este asunto. Igual se han dado cuenta las derechas europeas de que Trump no les ayuda a ganar elecciones".

Lo que está claro, en opinión de Leiva, es que cada vez se están dando más cuenta y están "navegando de una forma más complicada los giros de Trump en política exterior porque les afecta a ellos y a lo que defienden: los valores católicos". Meloni es la primera ministra en uno de los grandes centros del catolicismo en Europa y en el mundo (El Vaticano), y tienen una relación muy estrecha: "La colaboración que pueden tener es muy profunda y no les conviene romperla o generar un cisma por acercarse a un cambiante Donald Trump".

"Italia tiene alineamientos con la Unión Europea y tiene que ir navegando. Lo mismo pasa con Vox en España y otras derechas europeas, tienen que ir colocándose para ver cómo les afecta esa relación con Trump. Porque si la gente percibe que Trump es una amenaza para nuestra economía y bienestar, puede jugarles en contra si ellos se colocan al lado y se hacen la foto con su administración", afirma Leiva.