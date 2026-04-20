Rafa Latorre, sobre Bárcenas: "Aún con sus contradicciones, consigue que el PSOE vuelva sobre la vieja leyenda de M. Rajoy"

Desde aquí se tiene una visión privilegiada. Si ustedes visitan el pueblo manchego Socuéllamos verán una alta torre que yegue sobre las casas, por encima de los chimeneones de las antiguas alcoholeras… bien pues ahí, más bien aquí, desde donde se divisan hectareas y hectareas de viñedos y desde donde el horizonte no tiene fin, es donde la Brújula ha instalado su estudio.

Estamos en Socuéllamos gracias al patrocinio de la Denominación de Origen La Mancha. Y desde aquí vamos a contarles cómo vemos la actualidad

La trama de la Kitchen

El Gobierno de Rajoy fue desalojado del poder con la excusa de que era urgente iniciar un mandato higiénico que limpiara de corrupción el Estado. Hoy son los escándalos del Gobierno que sucedió al de Rajoy los que abochornan a la decencia.

Hoy, pasado y presente de la presunta corrupción y del uso espurio de los medios del Estado conviven en la crónica informativa. Empezamos por el juicio de la Kitchen, donde hoy comparecería el supuesto perseguido, ese tesorero al que desde Interior le habrían puesto a un espía como chófer y le habrían montado una operación parapolicial para sustraerle el material incriminatorio que pudiera guardar.

Lo que ha testificado hoy Luis Bárcenas es que parte de ese material lo habría destruido el mismo. Y de forma minuciosa y terminante que le encargó hacerlo a un genio informático con el que coincidió en la cárcel.

Así, siempre según dice el tesorero, fue como hizo desaparecer dos audios que demostrarían que Marano Rajoy y Javier Arenas estaban al tanto de la caja B del Partido Popular. ¿Por qué habría de destruirlas? Porque dice que ese era su compromiso. Así que Bárcenas encomendó a Isidro, su compañero en Soto del Real en 2013, la misión de eliminar las grabaciones. El extesorero se comprometió a pagarle 4.000 euros y le entregó las claves de la nube para poder acceder a las mismas.

El problema es que Bárcenas entra en contradicciones y las defensas de los acusados han llamado la atención sobre algunas de esas contradicciones de Bárcenas con respecto a las declaraciones judiciales prestadas anteriormente, como el hecho de que en un primer momento negase la existencia de esas grabaciones.

Hoy Bárcenas tenía la intención de dejar claro que la supuesta operación parapolicial montada para espiarle tuvo su origen en el partido y que luego ya se haría cargo Interior. Pero lo que se juzga no es al partido sino a la cúpula de Interior. Al ministro de entonces, Jorge Fernández Díaz, al secretario de estado de entonces, Francisco Martínez y a mandos policiales como el DAO de entonces, Eugenio Pino.

Lo que ha conseguido con su declaración es que el PSOE vuelva sobre la vieja leyenda de M. Rajoy

Este es uno de los bulos más persistentes de la democracia española. Pervive y se transmite sin rubor y precisamente por el partido que ha hecho de la denuncia del bulo casi una causa nacional. Pues ahí lo tienen, otra vez con M. Rajoy.

Que no es que nadie ignore quién está detrás de ese nombre tan poco enigmático, es que la investigación no le dio credibilidad a ese apunte porque tiene la certeza de que Bárcenas lo escribió a posteriori para incriminar a su examigos y al expresidente del PP. Lo cual por cierto, también deteriora la credibilidad de sus imputaciones.

Montero se sienta en el Senado por el caso Plus Ultra

Les decía que hoy conviven pasado y presente del uso espurio de los medios del Estados.

María Jesús Montero se ha sentado hoy en la comisión de investigación del Senado para responder por el rescate público de Plus Ultra y otros manejos sospechosos de la SEPI. Ella ha decidido adoptar la estrategia de la víctima.

Montero dice que lo que le ha llevado a estar sentada respondiendo a sus señoría en amargo interrogatorio es que es la candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía… ya pero, como le recuerda el senador Camps, el problema es que antes de eso fue vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y en calidad de tal, responsable de una poderosa entidad de inversión pública que está en cuestión por sus manejos arbitrarios.

La presencia de Lula y de María Corina Machado en España

Algo más… Este fin de semana, dos agendas internacionales han colisionado en España. La kermés lulista de Pedro Sánchez en Barcelona y el baño de masas venezolanas en Madrid de María Corina Machado.

Que ha preferido no encontrarse con Pedro Sánchez porque considera que su ceremonia con Sheinbaum, Lula y Petro lo hace incompatible.. Hoy sí ha querido verse con un político del PSOE que se ha significado siempre contra el chavismo de forma rotunda y sin ambigüedad No es Zapatero, desde luego, de quien María Corina Machado tiene la misma opinión que tantos presos políticos venezolanos con los que hemos hablado y considera que nada le debe la causa de la libertad en España.

El político socialista de quien les hablo es Felipe González, que no ha escatimado sus elogios hacia la líder opositora.

Y recuerda algo fundamental, que hoy por hoy no puede regresar a su patria y eso debe producirse cuanto antes en condiciones de seguridad. Porque esto de la amnistía… es una farsa si la oposicion no puede, no ya hacer política, sino habitar en Caracas sin temer por su vida. Hasta que eso ocurra y hasta que se celebren unas elecciones en libertad… Venezuela será una dictadura tutelada.

Llama la atención… la reacción de Albares a la visita de María Corina Machado. Un hombre que trabaja por que la UE le retire las sanciones a Delcy Rodríguez y que si pudiera la retiraría tambien el Nobel de la Paz a María Corina.