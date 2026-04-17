Rafa Latorre, sobre el pacto de Extremadura: "Vox se ensucia con la gestión de vivienda o inmigración y María Guardiola les va a permitir que lo hagan"

Viernes de euforia que esperemos que deje paso a una tranquilidad duradera. Porque el anuncio de Irán de que ha reabierto de forma total el estrecho de Ormuz ha despertado una esperanza muy reveladora.

Reveladora del desastre de la operacion de Donald Trump. Porque… que el regreso al Statu quo anterior a la guerra sea considerado una victoria por los mercado indica el atolladero en el que ha metido a Estados Unidos y al mundo. Otra atmosfera reina en Israel, donde efectivamente consideran que están librando una guerra existencial y que se ha prestado en un alto en el fuego en el Líbano como mero gesto temporal para aliviar a su aliado. Esa tregua que ha entrado en vigor a las 11 de la noche de ayer se está respetando por todo y eso ha hecho que Irán decidiera reabrir el estrecho de Ormuz, aún a pesar de que Estados Unidos sigue bloqueando con su armada los puertos iraníes.

Las víctimas de la guerra aún no tienen la certeza de que regresar a sus casas en el sur de Líbano sea seguro

Los mercado sí han reaccionado con optimismo. El precio de barril de Brent se ha desplomado en cuanto se produjo el anuncio. Ha caido por debajo de los 90 dólares, lo cual supone un alivio muy considerable para los consumidores.

Y sobre todo se aleja durante un tiempo al menos el fantasma de la escasez, el temor a que la falta de combustible obligue a tomar medidas dolorosas como la restriccion de vuelos. Pero en la guerra no vale con el regreso a la normalidad para que se puede declarar una victoria porque el regreso a la normalidad es el mismo régimen en Irán solo que con un brutalidad aún mayor inducida por el estado de paranoia.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura

Ha sido precisamente la que llamaban baronesa roja del PP la que ha aceptado la inclusión del termino más problemático de Vox en un acuerdo de Gobierno. La prioridad nacional. Prioridad nacional, una formula con resabios lepenistas, que indica a priori dos cosas, una es que Vox ha consumado el giro de lo confesional a lo material, que ya no quiere batallas culturales con el aborto o los derechos lgtbi sino que prefiere ensuciarse con la gestión de asunto como vivienda o inmigración.

La otra es que María Guardiola les va a permitir que lo hagan. Hasta donde puedan. Esto de la prioridad nacional sería como una clausula de preferencia para el acceso a vivienda pública u otros servicios en funcion del arraigo. Si Vox no ha querido expresarlo así, sino con un término que sabía que provocaría estupor es porque sabe cuál es la atmosfera social. Por eso quizás también el PP se lo habrá permitido.

Ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha querido censurar el punto más polémico del acuerdo de Extremadura.

Si lo sabrá él… que esto es como cuando Sánchez negocia con Junts las competencias de inmigración. No puede llegar más lejos de lo que marca la Constitución pero supone una indudable victoria política para Puigdemont, al que ahora, después de haberlo amnistiado para que les votara la investidura, llaman racista y clasista.

No parece que esté demasiado revestido de autoridad moral para censurar un pacto, cualesquiera que sean los términos, aquel que ha pactado con quien su vicepresidenta califica de racista y clasista, además le ha procurado impunidad y además ha negociado con él la transferencia de las políticas de inmigración.

Pero estábamos con María Guardiola y el pacto de Extremadura no solo lo cuestiona Sánchez. Lo cuestionan también voces del Partido Popular que considera que el único consuelo para una ilegalidad manifiesta es que sea inaplicable, como por ejemplo dice Isabel Díaz Ayuso.

Es bien interesante lo que ha dicho Juanma Moreno. No es que haya criticado de manera muy incisiva el acuerdo. Digamos que ha hecho de la necesidad virtud y ha dicho: oigan esto es lo que son los gobiernos de coalición y si ustedes no quieren un gobierno de coalicion que tenga que asumir estas cargas indeseables y someterse a estas cesiones, ya saben lo que tienen que hacer: darme una mayoría absoluta para que yo pueda gobernar sin coacciones de Vox.

Claro, que igual hay una parte sustancial de la población que precisamente vota a Vox para que imponga estas coacciones. Porque la atmosfera social es la que es y buena parte de los países europeos han asumido una política muy dura contra la inmigración porque han entendido que su ciudadanía así lo desea. Incluida la socialdemocrata danesa Frederiksen. Que tiene una política de migración que haría palidecer a Vox.

En cualquier caso lo de convencer a los andaluces que la única forma de frenar a la derecha populista es votar a la derecha moderada es algo que le funcionó a Juanma Moreno en la pasada campaña.

María Corina Machado llega a Madrid y es recibida por PP y Vox

Los dirigentes nacionales están hoy más pendientes de la agenda internacional. Porque hay dos modelos en disputa. Alberto Núñez Feijóo está María Corina Machado y Pedro Sánchez con Lula, Sheinbaum y Petro.

El ayuntamiento de Madrid le ha dado a la opositora venezolana las llaves de la ciudad. Bien es cierto, que la cita triunfal de María Corina Machado, provoca una reflexion inevitable, que es que si María Corina Machado está en Madrid es porque no puede estar en Caracas haciendo política con plena seguridad y sin temer por su vida. Lo cual algo dice de la situacion en Venezuela, donde lejos de transitar hacia una democracias, es por ahora una dictadura tutelada.

Hoy María Corina Machado se emocionaba lejos de su tierra.