Rafa Latorre, sobre Yolanda Díaz: "Si Junts es racista, ella es vicepresidenta gracias a una fuerza racista"

El anuncio no lo hacía Benjamín Netanyahu ni el gobierno sino Donald Trump en su red social. Trump necesita como sea anunciar noticias felices sobre la guerra y esta sin duda lo es: un alto el fuego en el Líbano por el que cesan los ataques de Israel sobre su país vecino. Serían 10 días de tregua que entraría en vigor a medianoche y con la que se elimina uno de los principales obstáculos para la paz con Irán.

Una paz que, dice Estados Unidos, va a llegar por las buenas o por las malas. Quien ha amenazado hoy con el apocalipsis es el secretario de Defensa Pete Hegseth que asegura que si Irán no se aviene a un acuerdo que restablezca el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, el próximo objetivo de Estados Unidos serán las infraestructuras energéticas.

Es decir exactamente el mismo apocalipsis que fue anunciado por Donald Trump hace algo más de una semana. La verdad es que el apocalipsis se nos está convirtiendo en algo cotidiano.

Estados Unidos tiene prisa por terminar con esta guerra, porque la carestía de la vida está agotando la popularidad de Donald Trump y se avecinan unas elecciones de mitad de mandato. Además, el conflicto le ha enemistado ya con todo el mundo, desde el Papa a Meloni -hasta Vox le ha puesto objeciones- y no es cuestion de seguir cultivando enemistades.

Pero es que hay un mundo ansioso por abastecerse de nuevo. Piensen que cualquier nación responsable ya ha hecho planes de contingencia para imponer restricciones en caso de que empiece a escasear el combustible. De ahí que la Comisión Europea aconsejara imponer un día de teletrabajo a la semana. El día del ahorro.

Hoy unas declaraciones han hecho saltar las alarmas. El director de la Agencia Internacional de la Energía alerta: "A Europa le quedan seis semanas de combustible para aviones". Fatih Birol asegura que se trata de "la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás".

La tregua en Líbano renueva la esperanza de un acuerdo duradero e Irán y no este precario alto el fuego… que viene acompañado de un doble bloqueo militar a Ormuz.

Yolanda Díaz tacha de "racista" y "clasista" a Junts

Hoy ha estado Yolanda Díaz en Más de Uno y en primer lugar, diríase que esta aquejada de una forma extrema de morriña, porque no se ha dejado ni un solo tipismo en el tintero. Pobriño, graciñas, la galeguidade… en lugar de Más de Uno parecía que estábamos viendo Luar.

Inciso para los que vivan más allá del Padornelo: Luar es un programa muy célebre de la gallega, presentado por el mítico Gayoso. Digamos que es el Aberri Eguna semanal de la galeguidade.

Pero esto no es lo importante. Lo noticioso es que ha reconocido que le debe el ser vicepresidenta a una fuerza racista y clasista. Porque si la memoria no nos falla, fue el apoyo del Junts de Carles Puigdemont, comprado mediante una amnistía lo que permitió la investidura de Pedro Sánchez y en consecuencia el nombramiento de Yolanda Díaz.

No lo ha dicho así a las claras: soy vicepresidenta gracias a un racista, pero es un correlato lógico. Si Junts es racista ella es vicepresidenta gracias a una fuerza racista.

Y, claro, Carles Puigdemont así se lo ha recordado. Ha contestado raudo a las palabras de la vicepresidenta en X. Dice Puigdemont: "Buen viento. La próxima vez que el PP te haga vicepresidenta". No parece que haya conseguido convencerle para que le vote su decreto intervencionista sobre la vivienda.

¡Le ha faltado finezza! Toda la que le ha sobrado cuando tuvo que referirse a China. Hay que ver lo ligero que tienen el verbo en este Gobierno para definir como fascista a cualquiera y sin embargo lo delicada que se vuelve la retórica, lo elusivo que es el discurso, lo cautos que son los adverbios… cuando se trata de definir a China como una dictadura. Ha hecho una perífrasis mareante, Yolanda Díaz para decir que es evidente que China no es un régimen con pluralidad de partidos. Es todo lo lejos que ha querido llegar la vicepresidenta en la definición del régimen de Xi Jingping.

Leo esta noticia en El Mundo: "China ha manipulado las palabras de Sánchez y no es la primera vez": los diplomáticos, ante el 'apoyo' español a la anexión de Taiwán. Fuentes próximas a la cita de Sánchez y Xi niegan cambios en el respaldo a su "política".

Bien, sería interesante escuchar a algún dirigente español qué es lo que opina de Taiwan. En cualquier caso, lo que no le van a aplicar es el mismo rigor moral a China que a Estados Unidos y qué decir de Israel.

China es como máximo, para Yolanda Díaz, un régimen donde no hay pluralismo político. Así que otro tipismo gallego. La diplomacia de la muñeira. Punta tacón