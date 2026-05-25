Rafa Latorre, sobre las joyas de Zapatero: "Firme candidata a la estampa que resumiría la gran farsa, como el Miró en el baño de Roca"

En la imaginería de la corrupción hay un elemento muy recurrente: ¡la bolsa de deporte! Nunca falta una bolsa de deporte bien cargadita de billetes. Al testaferro de Zapatero le encontraron un buen fajo en una bolsa de golf. Según cuenta el sumario el buen Julito Martínez los había repartido por toda la vivienda.

Unos fajos detrás del radiador del baño, otros en una bolsa de tela escocesa en el salón, otro debajo de la encimera del baño. Todo muy grosero. Excepto por un elemento que le viene aportar un poco de exotismo a esta cosa tan cutre.

Buena parte del dinero estaba metido en sobres en los que había escritos caracteres chinos. Yi Wan, ponía… que significa, 10mil y efectivamente había 10mil euros.

Les decíamos que convenía esperar a que conociéramos los detalles del sumario, porque en el auto de imputación solo fue revelado lo mínimo. Así es y hoy se confirma que basta con escarbar un poco en cualquier trama de corrupción para que aparezca una bolsa de deportes con dinero contante y sonante.

Luego hay imágenes que se convierten en el resumen gráfico de una operación. El Miró en el baño de Roca en la operación Malaya. Las escobillas del retrete de Jaume Matas. Los coches de los Pujol.

En este caso ya hay una firme candidata a la estampa que resumiría la gran farsa de Zapatero. En su oficina han sido encontradas más de un centenar de piezas de joyería y de relojes en una caja fuerte. Durante el registro estaba presente la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, quien declaró que la caja fuerte pertenece al domicilio familiar y lo encontrado en su interior son parte de la "herencia de Sonsoles Espinosa", la esposa de Zapatero, "y regalos de diferentes viajes" realizados por la pareja.

De esta caja fuerte ya les habíamos hablado. No conocíamos su contenido pero sí sabíamos que se intentó evitar su apertura. En un principio nadie quiso aportar y solo cuando apareció la brigada técnica de la policía… vamos, los que revientan cajas fuertes… cuando alguien se acordó de donde estaba la llave. Y allí encontraron las joyas. Había allí más joyas que en la pechera de MA.

¿Será lo más grave de esta trama de corrupción? No lo creo, teniendo en cuenta que andaban trasegando buques de petróleo, podía haber arramplado con todo Cartier. Pero sí tiene algo de icono de la caída en desgracia del gran moralista del socialista. Repartía moralinas y guardaba tanzanitas.

Más detalles de la imputación de Zapatero y el caso Plus Ultra

Si Zapatero fuera únicamente un símbolo del pasado, un referente evocador del panteón de expresidentes socialistas, no habría podido urdir semejante trama. Si todo esto fue posible es porque Zapatero era el canciller oficioso del sanchismo, el muñidor de sus pactos con los extremos y el gran animador de las campañas electorales. Un liderazgo inspirador y presente… en buena medida, y esto lo venimos repitiendo desde hace ya mucho, el sanchismo no es más que un tardozapaterismo. El mandato que retoma lo que la crisis financiera interrumpió. Un programa constituyente y plurinacional.

La prueba de que Zapatero fue un refundador del PSOE es que se le ha querido contraponer siempre al fundador del socialismo moderno, que es Felipe González.

Recuerdo hoy el pasado Congreso de Valencia… aquel que llamaron de la reconciliación. Como contrastó el aplauso el calor el entusiasmo el fervor con el que fue recibido un mediocre discurso que había leído Zapatero con la frialdad con la que fue recibido un buen discurso, sin prompter ni papeles, de Felipe González.

Hoy Felipe González ha dicho que lo mejor sería que hubiera unas elecciones anticipadas. A pesar de que es la primera vez de Felipe le pide a Sánchez que convoque elecciones (es el único que puede hacerlo)… más importante que eso es la razón que aduce que es instaurar un "liderazgo no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás", el que se "hace cargo del estado de ánimo de la gente". Esto ha dicho en un acto organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Claro, el problema es que hoy el Gobierno no tiene posibilidad de desarrollar un programa. No tiene mayoría parlamentaria, ni siquiera se atreve a presentar un proyecto de ley de presupuestos para que no sea interpretada como una cuestión de confianza. Esta será una legislatura sin Presupuestos, lo cual es inédito y profundamente antidemocrático.

No habrá habido ni debate sobre el estado de la nación ni Presupuestos. No es que haya razones para la convocatoria de elecciones es que no hay razón para postergarla. Ni una que no sea el interés particular de Pedro Sánchez. Ni siquiera del PSOE.

Pero es Pedro Sánchez el que ha de convocar elecciones porque tiene razón Felipe en que tratar de acelerar el fin con una moción sin garantías sería como tratar de distraer a la opinión pública de lo fundamental.